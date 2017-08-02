Турист из России погиб в Перу

В перуанских Андах погибла группа альпинистов из двух граждан Чили (Биззарри Лиона и Габриэля Наваррете Пукона) и одного гражданина России (Александра Мазмева), передает "Газета.Ru". Поиски начались после того, как они не вернулись в установленный срок. Тела были обнаружены 1 августа. Причиной их гибели стал сход лавины. Информация о том, что среди погибших был гражданин России проверяется российским посольством в Перу. Первый секретарь дипломатического представительства страны Варвара Бойкова отметила, что обнаруженный на теле Александра Мазмева паспорт похож на российский, передает РИА ФАН. Также у ведомства есть сведения, что альпинист был еще и гражданином США.

