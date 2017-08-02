При пожаре на западе Москвы погиб человек

При пожаре в одной из квартир на седьмом этаже дома №17 на улице Наташи Ковшовой на западе Москвы погиб один человек, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на столичное управление МЧС России. Из соседних квартир были спасены четыре человека. Сообщается, что загорелись личные вещи и мебель жильца. Площадь возгорания составила порядка шести квадратных метров.