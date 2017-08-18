Назван главный подозреваемый по делу о теракте в Барселоне

Полиция установила главного подозреваемого в совершении теракта в Барселоне. По версии следствия, толпу пешеходов протаранил 18-летний Мусса Укабир.
Его документы были найдены в фургоне, на котором перемещался преступник. Полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника, сообщает издание El Pais.
La escalofriante frase que escribió en la web el nuevo sospechoso por el atentado en Barcelona https://t.co/zom9k2g8b3— El Colmadon (@elcolmadonrd) 17 августа 2017 г.
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