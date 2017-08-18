В Испании раскрыли ячейку террористов

Правоохранительные органы Испании продвинулись в расследовании серии атак. Выяснилось, что на территории страны действует ячейка исламистов.
По данным полиции, теракты организовали восемь боевиков. Они планировали использовать баллоны с газом во время нападения, сообщает "Газета.ru". Розыск злоумышленников продолжается.
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