В торговом центре на севере Москвы ищут бомбу

В торговом центре "Водный" на севере столицы объявлена угроза взрыва. Полиция проводит эвакуацию работников и посетителей.
Анонимное письмо поступило на почту руководства торгового центра. На месте происшествия работают кинологи, передает агентство городских новостей "Москва".
В Москве эвакуируют торговый центр #Водныйhttps://t.co/Vlxh0NLOAW pic.twitter.com/WW32nlk8GO— Практика (@PraktikaNews) 18 августа 2017 г.
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