Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы

В столице на Волгоградском проспекте мотоциклист сбил мужчину, который перелез через ограждение и пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. После наезда на пешехода байкер не справился с управлением и врезался в маршрутку, передает агентство "Москва".
В результате ДТП пострадал пешеход. Он доставлен в больницу.
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