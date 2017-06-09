Байкер сбил пешехода и протаранил маршрутку на юго-востоке Москвы

В столице на Волгоградском проспекте мотоциклист сбил мужчину, который перелез через ограждение и пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. После наезда на пешехода байкер не справился с управлением и врезался в маршрутку, передает агентство "Москва".

В результате ДТП пострадал пешеход. Он доставлен в больницу.