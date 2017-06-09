Многодетная мать засунула младенца в морозилку
Мать ребенка, 40-летняя жительница города Мильярина, 6 июня обратилась в местную больницу с кровотечением, почти сразу потеряв сознание. После этого начались поиски малыша.
Очнувшись, женщина рассказала, что несколько дней назад серьезно упала. Обследовав ее, медики пришли к выводу, что она прибыла в медучреждение после аборта или преждевременных родов, передает РИА Новости.
Об инциденте врачи сообщили полицейским. Правоохранители обыскали дом женщины, где она проживала с мужем и шестью детьми. О местонахождении ребенка она сообщила 8 июня сама. Оказалось, что после родов мать спрятала шестимесячный плод в морозилке.
Теперь полицейским предстоит выяснить, был ли ребенок рожден мертвым или нет. Также им придется узнать обстоятельства совместной жизни семейной пары. Примечательно, что муж, по его словам, не знал о беременности своей жены. Согласно данным следствия, многодетная семья жила в кошмарных условиях.
Жуткая история с убийством грудного ребенка произошла с убийством ребенка в прошлом году в России. В Хабаровском крае женщина жестоко расправилась с новорожденной дочерью. Злоумышленница заживо сожгла ребенка в печи, а затем выбросила в туалет. Свидетелями этого стали местные жители, которые и сообщили в полицию.
Артист уже пять месяцев прикован к постели
Информацию распространила в соцсети писательница Моника Бирн
Ставшая блондинкой певица сенсационно появилась на красной дорожке
Народный артист СССР высоко оценил творческие возможности актера