Многодетная мать засунула младенца в морозилку

Итальянская полиция обнаружила жуткую находку в морозилке дома в центральной области Эмилия-Романья. Стражи порядка увидели там тело новорожденного.

Мать ребенка, 40-летняя жительница города Мильярина, 6 июня обратилась в местную больницу с кровотечением, почти сразу потеряв сознание. После этого начались поиски малыша.

Очнувшись, женщина рассказала, что несколько дней назад серьезно упала. Обследовав ее, медики пришли к выводу, что она прибыла в медучреждение после аборта или преждевременных родов, передает РИА Новости.

Об инциденте врачи сообщили полицейским. Правоохранители обыскали дом женщины, где она проживала с мужем и шестью детьми. О местонахождении ребенка она сообщила 8 июня сама. Оказалось, что после родов мать спрятала шестимесячный плод в морозилке.

Теперь полицейским предстоит выяснить, был ли ребенок рожден мертвым или нет. Также им придется узнать обстоятельства совместной жизни семейной пары. Примечательно, что муж, по его словам, не знал о беременности своей жены. Согласно данным следствия, многодетная семья жила в кошмарных условиях.

Жуткая история с убийством грудного ребенка произошла с убийством ребенка в прошлом году в России. В Хабаровском крае женщина жестоко расправилась с новорожденной дочерью. Злоумышленница заживо сожгла ребенка в печи, а затем выбросила в туалет. Свидетелями этого стали местные жители, которые и сообщили в полицию.