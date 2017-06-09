В пожаре у Киевского вокзала погибли два человека

Жертвами крупного пожара на площади у Киевского вокзала в Москве, по предварительным данным, стали два человека. Их тела нашли после разбора завалов, передает Life.ru.

Как писали Dni.Ru, в центре Москвы 9 июня загорелись небольшой склад со стройматериалами и несколько бытовок. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.