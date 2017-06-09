Мощный пожар на Киевском вокзале перепугал москвичей

Очевидцы сообщают о мощном пожаре в районе Киевского вокзала. Пользователи соцсетей массово публикуют фотографии с места происшествия.

Источник в экстренных службах рассказал, что рядом с вокзалом загорелось двухэтажное кирпичное здание, передает ТАСС. По его словам, оно было приспособлено под складские помещения. Сообщается, что площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров.

Собеседник издания отметил, что на месте происшествия работают пожарные и спасатели, они проверяют, не осталось ли в помещении людей. Работники спецслужб также эвакуировали сотрудников находящегося по соседству офиса компании "Ингосстрах".

Задымление рядом с Киевским вокзалом. Публикация от Дни Ру (@dniru) Июн 9 2017 в 3:47 PDT

Спасатели экстренно вывели людей из близлежащего торгового центра. "В связи с плотным задымлением из здания ТЦ "Европейский" эвакуировано 3,5 тысячи человек", – рассказал источник.

"Нас эвакуировали. Я работаю в доме-корабле. Дышать вблизи реально нечем. Провоняли и надышались дыма до одури", – рассказала изданию Dni.Ru очевидец Наталья.

В московском управлении МЧС в связи с задымлением опубликовали обращение к жителям Москвы. Ведомство "настоятельно рекомендует избегать нахождения в зоне задымления". Также в министерстве попросили водителей искать пути объезда, чтобы не мешать работе специальной техники. Отметим, что к тушению здания был также привлечен пожарный поезд РЖД.

Позднее в МЧС сообщили, что "благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 13 часов 45 минут пожар был локализован". "Информация о пострадавших не поступала", – заключили в ведомстве.