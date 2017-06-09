Бизнесмен три года не замечал кражи 25 миллионов

Столичный бизнесмен лишился 25 миллионов рублей, которые лежали на его банковском счете, передает Life.ru. Кража произошла еще в 2014-м, но предприниматель понял это через три года, когда пришел забрать вклад из кредитной организации.

Злоумышленник воспользовался фальшивым паспортом. Ведется поиск преступника.