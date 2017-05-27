На северо-западе Москвы пресечена массовая драка со стрельбой

В Москве сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в стрельбе и участии в массовой драке. Инцидент произошел на улице Кулакова, передает ТАСС.

Очевидцы сообщили о криках. В течение трех минут после этого был остановлен автомобиль Ford Focus, в котором находились трое неизвестных.

В ходе разбирательства было установлено, задержанные в ходе внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей. Кроме того, они произвели несколько выстрелов из пневматического пистолета.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы. предполагаемые преступники доставлены в отдел полиции.