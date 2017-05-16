Под Москвой загорелась электричка

В Подмосковье на станции "Михнево" Павелецкого направления загорелась электричка. Пожар произошел в одном из вагоне состава.

Пассажиры были высажены из поезда, пострадавших нет. В результате возгорание было ликвидировано силами сотрудников Московской железной дороги и спасателей. Перебоев в движении составов из-за пожара не возникло, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.