В московском метро неизвестный избил пассажира

В вагоне поезда столичной подземки неизвестный мужчина избил пассажира. По предварительным данным, нарушитель порядка нанес пострадавшему несколько ударов по лицу.
Происшествие случилось на станции "Кузьминки", передает РЕН ТВ. Полиция проверяет информацию о случившемся.
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