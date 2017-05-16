На юго-западе Москвы женщине выстрелили в голову

На Нахимовском проспекте в столице неизвестный напал на женщину. Как сообщили в полиции, злоумышленник несколько раз выстрелил в нее из неустановленного оружия, передает НТВ.

Пострадавшая госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как очень тяжелое. По данным РИА Новости, потерпевшей 34 года, пуля попала ей в голову. Следствие уже установило подозреваемого.