Польские школьницы избили 14-летнюю украинку
Инцидент случился в польском городе Гданьске, передает местное издание Pudelek. Друг напавших на девочку школьниц снимал происходящее на видео. После драки он подошел к потерпевшей, однако не предложил помощь, а попросил разрешения опубликовать запись.
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