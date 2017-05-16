В Москве мужчина выжил после падения с 11-го этажа

В центре столицы во время проведения работ с высоты 11-го этажа упал 33-летний монтажник. Инцидент произошел в Красногвардейском проезде.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. У него диагностировали очаговую травму головного мозга и переломы ребер, передает агентство "Москва". По факту случившегося проводится проверка.
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