В центре Москвы найдены скелеты и гробы

Специалисты, занимающиеся реконструкцией Садового кольца, наткнулись на древнее кладбище. Захоронение расположено на улице Сретенке. В ходе работ были найдены человеческие останки и истлевшие гробы, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash соцсети "ВКонтакте".

Департамент культуры города Москвы начал проверку. Останки отправлены на экспертизу, устанавливается давность захоронения.

