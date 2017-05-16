В центре Москвы найдены скелеты и гробы

Специалисты, занимающиеся реконструкцией Садового кольца, наткнулись на древнее кладбище. Захоронение расположено на улице Сретенке. В ходе работ были найдены человеческие останки и истлевшие гробы, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash соцсети "ВКонтакте".
Департамент культуры города Москвы начал проверку. Останки отправлены на экспертизу, устанавливается давность захоронения.
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