В кафе на севере Москвы открыли огонь по посетителям

В столице неизвестный устроил стрельбу в кафе. Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских, передает ТАСС.

В результате стрельбы пострадал один человек. В настоящее время он госпитализирован. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным РЕН ТВ, следователи рассматривают версию покушения, Пострадавшим является московский ученый.



