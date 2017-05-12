Во взрыве в центре Рима увидели след "ИГ"

К прогремевшему в центре итальянской столицы взрыву может быть причастна запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", считает президент информационно-аналитического центра "Религия и общество" Алексей Гришин. Он напомнил, что в своих материалах боевики неоднократно угрожали ударить по всем сторонам жизни "крестоносцев" – религиозным, экономическим, культурным и управленческим.

"Отсюда мы делаем вывод, что и объекты для терактов будут выбираться соответственно. Безусловно, культурная столица – это Париж, административная – Брюссель, экономическая зона – Германия, а религиозная – Рим", – цитирует эксперта НСН. До этого дня лишь итальянская столица избегала атак боевиков.

Напомним, взрыв прогремел утром 12 мая возле почтового отделения на улице Авентино, пострадали несколько человек. По предварительным данным, самодельное устройство было заложено на парковке между машинами.