Юноша разбился насмерть в Москве-Сити

На Пресненской набережной в районе торгового центра "Афимолл" в Москве-Сити было обнаружено тело 19-летнего жителя Республики Тыва, передает агентство городских новостей "Москва". Прибывшие по вызову сотрудники полиции зафиксировали на теле травмы, характерные для падения с высоты. По факту случившегося проводится проверка.