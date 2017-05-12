Юноша разбился насмерть в Москве-Сити

На Пресненской набережной в районе торгового центра "Афимолл" в Москве-Сити было обнаружено тело 19-летнего жителя Республики Тыва, передает агентство городских новостей "Москва". Прибывшие по вызову сотрудники полиции зафиксировали на теле травмы, характерные для падения с высоты. По факту случившегося проводится проверка.
Dni.Ru поговорили об операциях Примадонны с экспертом
Президент Украины восторженно воспринял известие об одобрении безвизового режима с ЕС
Актриса призналась, что в жизни выглядит вовсе не так эффектно, как на глянцевых снимках
Некоторые домашние питомнцы оказываются физически несовместимы для жизни с хозяевами