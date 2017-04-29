В Москве на МЦК произошел сбой

В Москве утром 29 апреля произошел сбой в движении поездов на МЦК. Поезда временно остановились из-за технических неполадок.

"Против часовой стрелки остановился электропоезд. Чтобы не допустить скопление поездов и не нарушить интервал между ними, "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях", – рассказали в пресс-службе перевозчика. Движение поездов в обратном направлении производится без задержек, передает ТАСС.

