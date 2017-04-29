В Москве на МЦК произошел сбой

Скандал с Даной Борисовой Новая строка в счете ЖКХ Выборы президента Франции Звездный Instagram Дом-2

Самое читаемое

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
Казимир Лиске умер после падения с пятого этажа
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Составлен график отключения горячей воды в Москве
партнеры
Суббота 29 апреля
Лента новостей
10:25
В России дали жесткий ответ на пуск ракеты КНДР
22:00
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
21:52
В Петербурге ребенок выжил после падения из окна
21:44
Маньяк-цирюльник объявил охоту на котов
21:24
Буша-старшего выписали из больницы
21:05
Создана модель машины времени
21:00
Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)
20:48
Раскрыты доходы главы ФСБ Бортникова
20:18
В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
20:15
Порошенко тайно созвонился с Путиным
20:08
50 тысяч волонтеров помогут в организации "Бессмертного полка"
19:52
Разработано приложение для группового секса с коллегами
19:52
Институт русского театра лишили лицензии
19:42
Как жене удается 17 лет удерживать Лепса
19:21
6 необычных вариантов для отдыха за городом на майские
19:07
Урганту объявили бойкот
18:37
На Каширском шоссе случилось смертельное ДТП
18:32
Как доехать на дачу без пробок
18:24
"Единая Россия" готова к региональным праймериз
17:58
Трампу дали год на исправление
17:51
Что случилось с грудью Алеси Кафельниковой
17:34
Родные отказались от "вскормленного" секс-игрушкой малыша
17:31
В Сибири объявлен режим чрезвычайной ситуации
17:24
В правительстве озаботились ценами на презервативы
17:12
Мама Шурыгиной вся на нервах из-за свадьбы
16:53
Бывший тренер нашел замену Сотниковой
16:42
Состояние здоровья Чуриковой вызвало переполох
16:36
В Москве спасли застрявшую на дереве кошку (видео)
16:22
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
16:05
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
16:03
Толкалина сразила наповал "голым" платьем
15:54
Обидчивый политик-гей наказал тролля звонком бабушке
15:48
Российскую чемпионку поймали на допинге
15:43
Андрей Разин странно ведет себя после смерти сына
15:37
Зачем россияне ходят на работу
15:26
Собянин: Расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом
15:21
Максакова держится из последних сил
15:12
Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
14:58
Правила успеха от Владимира Путина
14:49
Акции оппозиции согласованы в 30 регионах
14:48
Под Иркутском из-за лесного пожара выгорел поселок
14:38
10 самых неприхотливых растений для украшения дома
14:35
Фото Бородиной с мужем в военной форме вызвало возмущение
14:28
В Москве у безработного угнали спорткар за 4,3 млн
14:19
Мальчуган прокатился на разбитой зеленой "шестерке" (видео)
14:16
Нюшу крупно подставили
14:09
Водителю незаведенной машины пришел штраф за превышение скорости
14:00
Турция готовится к реваншу
13:49
Бузова публично схватилась за округлившийся живот
13:47
Грачевский и Безрукова наградили лучших россиян
13:42
Центробанк снизил ключевую ставку
13:37
Цыганка гипнозом поставила жертву на колени (видео)
13:28
Шнуров снял "Экстаз" с голой Ходченковой
13:21
Россиян заставят платить за музыку в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
13:05
Россияне испугались за изменившегося Андрея Губина
12:47
Маккейн назвала Обаму грязным капиталистом
12:37
Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой
12:25
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
12:24
Дочь Глюк’oZы спасают от тяжелой болезни за границей
12:11
Осиротевший медвежонок-попрошайка промышляет на Колыме (видео)
12:04
Модель Victoria's Secret раскрыла секрет удачных снимков
11:55
Главные события Москвы с 28 апреля по 4 мая
11:52
Ручка сообщила подробности родов
11:51
Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву
11:43
На Среднем Урале началась проверка по факту мора рыбы
11:39
Мир на пороге эпидемий болезней мозга
11:30
Пьяный хулиган натравил собаку на врача
11:27
Звезды вывели детей на подиум
11:23
Россиянам придется платить кредиты по-новому
11:17
США готовят сценарий ядерного удара по России
11:08
Наташа Королева: У меня появился еще один сыночек!
11:01
Легковушку расплющило колесом от БелАЗа (видео)
10:44
В Apple создали "бесконечную батарею" для нового iPhone
10:27
Дженнифер Лопес обругали за дырявое платье
10:12
Германия дозрела до запрета паранджи
10:04
Жительницу Подмосковья ограбили на четыре миллиона
10:00
В Томске ищут спасших выпавшего с седьмого этажа ребенка (видео)
09:42
Диана Гурцкая поплатилась за поддержку Лолиты
09:33
В Иркутске пьяный пациент напал на стоматолога
09:33
Украину поставили на место за шутки о Черноморском флоте
09:31
Как избавиться от склонности к ожирению
09:21
Победивший рак Гайдулян пришел на свадьбу с беременной женой
09:05
Больным СПИДом разрешат усыновление
09:00
Французы попались на махинациях с химическим оружием в Сирии
08:59
Три российских банка лишились лицензий
08:47
Бывший муж вернулся к Ларисе Гузеевой
08:44
Белый дом похвалил Трампа за обострение отношений с Россией
08:38
Экипаж затонувшего военного корабля вернут в Россию самолетом
08:29
Трамп требует от Сеула миллиард за защиту
08:29
После слов о четвертом ребенке Тарханова стала прятать живот
08:27
Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ
08:24
Москвичам пообещали дождливое начало майских праздников
22:04
На Москву надвигается массовая аллергия
21:55
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
21:37
Красную площадь закроют на шесть дней
21:19
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
21:12
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
21:04
Чуриковой вызвали скорую в театр
20:52
ФАС завел новое дело против Apple
20:29
Разлившей в суде ртуть мошеннице дали год тюрьмы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Первый канал" оплатил лечение Даны Борисовой
Больную Дану Борисову жестоко обманули
Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем
Корчевников сделал заявление о шоу "Прямой эфир"
Стали известны подробности свадьбы Дианы Шурыгиной
Всех россиян обяжут платить за новую строку в счете ЖКХ
Происшествия

В Москве на МЦК произошел сбой

прочитано 86 раз

В Москве утром 29 апреля произошел сбой в движении поездов на МЦК. Поезда временно остановились из-за технических неполадок.

"Против часовой стрелки остановился электропоезд. Чтобы не допустить скопление поездов и не нарушить интервал между ними, "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях", – рассказали в пресс-службе перевозчика. Движение поездов в обратном направлении производится без задержек, передает ТАСС

29 апреля 2017, 10:07

комментарии

Политика

Что натворил Трамп за 100 безумных дней
Порошенко тайно созвонился с Путиным
Трампу дали год на исправление
Тиллерсон пожаловался на поездку в Москву

Шоу-бизнес

Максакова отбирает наследство у детей Вороненкова
Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)
Что случилось с грудью Алеси Кафельниковой
Урганту объявили бойкот

Проишествия

Британец ранил жену из винтовки во время трюка (видео)
Извержение вулкана на юге Японии попало на видео
Кто виноват в крушении российского военного корабля
В убийстве московского адвоката заподозрили бывшего мужа

Lifestyle

Актриса Остроумова попала в больницу после приступа
Волчек откровенно об отношениях с Гафтом
Розенбаум сломал ребра
"Симпсоны" спародировали известный сериал (видео)
Шоу-бизнес

Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой

Раньше женщина хорошо относилась к Тиме Брику
Шоу-бизнес

Максакова держится из последних сил

Отар Кушанашвили пожалел оперную диву
Шоу-бизнес

Стефания Маликова появилась на людях без юбки (видео)

Дочь певца снялась в новом клипе практически без одежды
Политика

Порошенко тайно созвонился с Путиным

Оказывается, лидеры двух стран дружелюбно общаются по телефону

Гороскоп

Беременность Нади Ручки оказалась случайной
Дана Борисова выйдет замуж после скандала с наркотиками
Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля

Фоторепортажи

Звезды вывели детей на подиум
У племянника Бондарчука на премьере сняли отпечатки
Бузова сверкнула грудью в ресторане
Эротичные купальники из скотча удивили мир

Спорт

Бывший тренер нашел замену Сотниковой
Против Роналду нашли новые улики в скандале с изнасилованием
Губерниев снова прошелся по Фуркаду
Жених поразил Маргариту Мамун маленьким размером

Регионы

В Омске нашли собак-инспекторов ДПС (видео)
В Астрахани поймали грабителя в гуаши
Прогулка львицы по Петербургу попала на видео
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru