В Москве задержали мать 13 детей Светлану Дель

Многодетную мать Светлану Дель задержали в Москве за неисполнение родительских обязанностей, передает Lenta.ru со ссылкой на собственный источник. История жительницы Зеленограда прогремела на всю страну, когда в январе у нее изъяли десять детей, после того как воспитательница детского сада обнаружила у одного из малышей кровоподтеки. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что побои нанес глава семейства Михаил Дель. Органы опеки забрали всех детей, у большинства малышей при дальнейшем осмотре был обнаружен ВИЧ. Всего в семье было 12 приемных детей и один родной ребенок.