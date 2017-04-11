Из общежития на севере Москвы эвакуировали людей

Ранним утром 11 апреля в дежурную часть поступило сообщение о пожаре по адресу улица Дорожная, 21. Вспыхнула деревянная обрешетка кровли пристройки у столовой административного здания общежития, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, передает телеканал "360". В целях безопасности были эвакуированы около 25 человек. Информации о пострадавших не поступало.