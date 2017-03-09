На месте пожара в Москве найдено тело мужчины

Здание бытового помещения на территории железнодорожной станции Москва-2-Митьково полностью выгорело в результате пожара. "В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело неустановленного мужчины на вид 40 лет азиатской внешности без следов насилия", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Там же были обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья. Сотрудники СК устанавливают причины пожара.