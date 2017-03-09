На месте пожара в Москве найдено тело мужчины

Здание бытового помещения на территории железнодорожной станции Москва-2-Митьково полностью выгорело в результате пожара. "В ходе осмотра места происшествия обнаружено тело неустановленного мужчины на вид 40 лет азиатской внешности без следов насилия", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Там же были обнаружены паспорта нескольких граждан стран ближнего зарубежья. Сотрудники СК устанавливают причины пожара.
Никита Пресняков рассказал об одном из самых важных моментов в жизни
Трагедия случилась во время свидания
Бывший прокурор Крыма пришла на "Прожекторперисхилтон"
Поведение бывшей балерины вызвало настоящий скандал