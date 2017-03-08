Падение огненного шара на Японию попало на видео

Камера видеорегистратора одного из автолюбителей сняла необычное явление – в небе над жилым кварталом в регионе Канто на западе Японии вспыхнул яркий огненный шар, после чего бесследно исчез, не нанеся постройка на земле никаких повреждений. Специалисты считают, что речь может идти о небольшом метеорите, который полностью сгорел в атмосфере.

прочитано 7011 раз