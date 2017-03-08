Падение огненного шара на Японию попало на видео
В массовом сознании Япония давно стала тем местом, в котором могут происходить самые удивительные вещи. За прибытие инопланетян некоторые приняли и возникновение огненного шара в небе над регионом Канто. Тем более, что никаких следов космического тела на земле обнаружить так и не удалось. Впрочем, скептики считают, что ничего удивительного здесь нет – метеорит попросту полностью сгорел в атмосфере, передают "Аргументы недели".
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