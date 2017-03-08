Драка за столик в Burger King переросла в поножовщину

В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлевской улице на юге Москвы между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт из-за свободного столика, передает Life.ru. Посетители начали выяснять, кто из них все же сможет занять свободное место. В ходе обсуждения одна из сторон достала перцовый баллончик и распылила в сторону оппонентов. В ответ один из попавших под газовую атаку достал нож и пырнул первого попавшегося под руку парня со стороны противников. Разнимать массовую драку ринулся охранник ресторана, за что тут же получил серьезную резанную рану кисти руки. В итоге заветный свободный столик не достался никому из конфликтующих сторон – все они были вынуждены в срочном порядке сбежать с места происшествия, едва заметили, что очевидцы вызвали полицию. Охранника в больницу доставила скорая помощь. Спустя несколько минут в полицию обратился один из участников конфликта. Он получил в драке проникающее ранение живота и колото-резаные раны левого бедра.