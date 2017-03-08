Москвич зарезал собутыльника на северо-востоке Москвы

Прибывшие по вызову в квартиру в доме №86 по Алтуфьевскому шоссе на северо-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили труп мужчины 1984 года рождения с ножевыми ранениями, передает агентство городских новостей "Москва". Вскоре правоохранителями был задержан подозреваемый – житель столицы 1966 года рождения. Он был изобличен в том, что напал на своего собутыльника с кухонным ножом и нанес ему смертельное ранение. По факту проихошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".