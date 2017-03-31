Мухи отложили личинки под кожей британки
Сначала медики приняли припухлости на руке британки за воспалившиеся укусы насекомых, поэтому прописали антибиотики и отправили ее домой. Однако боль вынудила женщину обратиться в отделение неотложной помощи.
Заметив под кожей пациентки шевеление, врачи поняли, что имеют дело не с инфекцией. Они пришли к выводу, что это личинки мух тумбу, передает Daily Mail. Специалисты безрезультатно пытались выдавить их, но в итоге потребовалось хирургическое вмешательство.
По словам медиков, личинки не смогли бы вылупиться в мух – для этого необходим воздух. Однако рано или поздно они нашли бы способ выбраться из-под кожи, чтобы продолжить развитие.
Самки мух тумбу откладывают яйца в почве или во влажной одежде. Если личинки попадают на кожу человека (чаще всего это спина, ягодицы или задняя поверхность бедра), они могут прогрызть ее и поселиться внутри.
Чтобы избежать такого сценария, туристам следует хорошо высушивать одежду или обрабатывать ее горячим воздухом – личинки боятся высоких температур. А "жертвам" насекомых не стоит пытаться справиться с ситуацией самостоятельно: часть личинок может остаться под кожей и начать гнить.
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