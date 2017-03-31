Мухи отложили личинки под кожей британки

После поездки в Кот-д'Ивуар 46-летняя британка заметила на руке странные раны и обратилась к врачам. В ходе осмотра специалисты обнаружили под кожей пациентки личинок мух.

Сначала медики приняли припухлости на руке британки за воспалившиеся укусы насекомых, поэтому прописали антибиотики и отправили ее домой. Однако боль вынудила женщину обратиться в отделение неотложной помощи.

Заметив под кожей пациентки шевеление, врачи поняли, что имеют дело не с инфекцией. Они пришли к выводу, что это личинки мух тумбу, передает Daily Mail. Специалисты безрезультатно пытались выдавить их, но в итоге потребовалось хирургическое вмешательство.

По словам медиков, личинки не смогли бы вылупиться в мух – для этого необходим воздух. Однако рано или поздно они нашли бы способ выбраться из-под кожи, чтобы продолжить развитие.

Самки мух тумбу откладывают яйца в почве или во влажной одежде. Если личинки попадают на кожу человека (чаще всего это спина, ягодицы или задняя поверхность бедра), они могут прогрызть ее и поселиться внутри.

Чтобы избежать такого сценария, туристам следует хорошо высушивать одежду или обрабатывать ее горячим воздухом – личинки боятся высоких температур. А "жертвам" насекомых не стоит пытаться справиться с ситуацией самостоятельно: часть личинок может остаться под кожей и начать гнить.