Ребенок утонул в колодце под Москвой

Девятилетний мальчик играл с друзьями на территории аэродрома в деревне Большое Грызлово Серпуховского района Московской области. Ребята перекидывались летающим диском фрисби. Кроме того, пока взрослые не видели, они умудрились открыть технический колодец, куда спортивный снаряд и упал.

Один из мальчиков вызвался достать летающий диск, но не удержался и сорвался вниз. Дети тут же позвали на помощь и к колодцу подбежали взрослые с шестами, за которые мог бы схватиться ребенок. Однако было поздно – за считанные минуты девятилетний мальчик наглотался воды и пошел ко дну, передает "Московский комсомолец".

Спустя полчаса на место прибыли сотрудники скорой помощи. У колодца уже работали спасатели МЧС, которые выкачали из колодца 400 кубометров воды. Специалисты отмечают, что в таком глубоком резервуаре у мальчика практически не было шансов на спасение.

На аэродром мальчик приехал вместе с матерью, которая в момент трагедии прыгала с парашютом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".