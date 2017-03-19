Гигантский крокодил убил футболиста в Африке

Защитник мозамбикского футбольного клуба "Атлетико Минейро де Тет" 19-летний Эстевао Альберто Жино стал жертвой нападения крокодила на реке Замбези, передает ТАСС. Менеджер команды рассказал, что рептилия внезапно выпрыгнула из воды и схватила молодого человека. Свидетелями произошедшего стали два его друга. Спасти Эстевао Альберто Жино им не удалось. По их словам, крокодил-убийца достигал пяти метров в длину.