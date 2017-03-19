Тонущего в пруду рыбака спасли в Москве

В десяти метрах от берега на Головинском пруду на севере Москвы провалился под лед рыбак. "Прибывшие на место ЧП спасатели доползли до рыбака по льду, вытащили его из воды и передали бригаде скорой помощи", – цитирует ТАСС пресс-службу столичного управления МЧС. В ведомстве напомнили. что в связи с потеплением лед на всех водоемах Москвы хрупкий и выходить на него крайне опасно.