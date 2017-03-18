Москвичка упала на козырек подъезда и выжила

На востоке столицы на козырьке подъезда 25-этажного дома обнаружена женщина. Предположительно, она выпала из окна, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Лухмановская. Сотрудники МЧС сняли пострадавшую с козырька и передали ее бригаде медиков. Женщина госпитализирована.