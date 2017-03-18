Москвич после ссоры взял в заложницы подругу

На юго-западе Москвы в ночь на 18 марта пьяный мужчина взял в заложники девушку. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в квартире дома 11 по Старобитцевской улице. Прибывшими на место полицейскими установлено, что дебошир после конфликта со своей подругой привез ее в квартиру, и угрожая расправой не выпускал на улицу. После переговоров со стражами порядка мужчина открыл дверь и отпустил заложницу. Сейчас полиция пытается восстановить картину ЧП.



