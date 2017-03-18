Экс-директор "Роскосмоса" Евдокимов найден мертвым в СИЗО

В камере столичного следственного изолятора найдено тело бывшего исполнительного директора госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова. Причина смерти топ-менеджера устанавливается, передает "Интерфакс".
Евдокимов находился в СИЗО с декабря прошлого года. Он был арестован в связи с обвинением в многомиллионном мошенничестве.
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