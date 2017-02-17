Неизвестные на Mercedes похитили девочку в Москве

В Москве неизвестные похитили ребенка. По предварительным данным, преступники насильно усадили девочку в автомобиль Mercedes GL и скрылись по улице Верхние поля в сторону МКАД.

Полицейские ведут поиск злоумышленников. Для их поимки в городе веден план "Перехват", передает Life.ru.



