Неизвестные на Mercedes похитили девочку в Москве

В Москве неизвестные похитили ребенка. По предварительным данным, преступники насильно усадили девочку в автомобиль Mercedes GL и скрылись по улице Верхние поля в сторону МКАД.
Полицейские ведут поиск злоумышленников. Для их поимки в городе веден план "Перехват", передает Life.ru.
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