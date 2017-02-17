У супермаркета на севере Москвы ищут бомбу

Сотрудники экстренных служб столицы обнаружили подозрительный предмет рядом с супермаркетом на Авангардной улице на севере Москвы. По предварительным данным, речь идет о бесхозных дисковых телефонах. Предположительно, внутри аппаратов может находиться бомба.
На месте происшествия работают правоохранители. Для проверки информации о взрывчатке были вызваны кинологи, передает РЕН ТВ.
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