У супермаркета на севере Москвы ищут бомбу

Сотрудники экстренных служб столицы обнаружили подозрительный предмет рядом с супермаркетом на Авангардной улице на севере Москвы. По предварительным данным, речь идет о бесхозных дисковых телефонах. Предположительно, внутри аппаратов может находиться бомба.

На месте происшествия работают правоохранители. Для проверки информации о взрывчатке были вызваны кинологи, передает РЕН ТВ.