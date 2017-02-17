В московской школе пятикласснику сломали позвоночник

В Москве из школы на Осенней улице в одну из больниц был доставлен 11-летний мальчик. Врачи диагностировали у него переломы 10-го и 11-го позвонков, передает Life.ru. Пятиклассник рассказал, что получил травму в драке с другими школьниками – он упал на бетонный пол и сильно ударился спиной.