Москвичка умерла при попытке выйти из запоя

Врачи сообщили в полицию о гибели пенсионерки в доме на улице Антонова-Овсеенко в центре Москвы. Стражи порядка обнаружили там 34-летнего мужчину, который рассказал, что с 1 февраля они вместе с матерью употребляли алкоголь.

"Во время очередного застолья женщина решила немного протрезветь и выпила из пузырька нашатырного спирта. Ей стало плохо, она потеряла сознание", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.