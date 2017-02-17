Москвичка умерла при попытке выйти из запоя

Врачи сообщили в полицию о гибели пенсионерки в доме на улице Антонова-Овсеенко в центре Москвы. Стражи порядка обнаружили там 34-летнего мужчину, который рассказал, что с 1 февраля они вместе с матерью употребляли алкоголь.
"Во время очередного застолья женщина решила немного протрезветь и выпила из пузырька нашатырного спирта. Ей стало плохо, она потеряла сознание", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.
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