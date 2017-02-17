В Москве пропал военнослужащий Минобороны

Днем 13 февраля 34-летний начальник цеха воинской части поселка Мосрентген в Новой Москве ушел с работы и перестал выходить на связь, передает Life.ru. Максим Александров планировал посетить поликлинику, однако там его не видели.

Покинув воинскую часть, Александров не звонил никому из знакомых, не было его и дома. За пять дней военнослужащий Минобороны так и не дал о себе знать. Правоохранительные органы устанавливают его местонахождение.