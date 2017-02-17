Пенсионерка упала на рельсы в метро Москвы

На станции метро "Красногвардейская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упала пенсионерка, передает Life.ru. Сообщается, что она лишилась равновесия из-за головокружения. Машинист вовремя заметил женщину и успел затормозить. Пострадавшую подняли на платформу и госпитализировали с переломом шейки бедра.