Пенсионерка упала на рельсы в метро Москвы

На станции метро "Красногвардейская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена на рельсы упала пенсионерка, передает Life.ru. Сообщается, что она лишилась равновесия из-за головокружения. Машинист вовремя заметил женщину и успел затормозить. Пострадавшую подняли на платформу и госпитализировали с переломом шейки бедра.
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