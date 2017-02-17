Работнику московского метро оторвало палец

Сотрудник Московского метрополитена был госпитализирован с серьезной травмой руки, передает телеканал "360". Врачи диагностировали у него частичную ампутацию третьего пальца левой руки и ушибленную рану четвертого пальца.

Скорая помощь была вызвана на Ленинградское шоссе, 2б. По указанному адресу расположен торговый центр "Метрополис", в непосредственной близости от него находится станция "Войковская" Замоскворецкой линии подземки. Обстоятельства произошедшего уточняются.