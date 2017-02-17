Грабители с пистолетом угнали Opel у безработного

В полицию поступило сообщение о разбое на Родниковой улице на западе Москвы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что трое грабителей, угрожая безработному мужчине предметом, похожим на пистолет, завладели его автомобилем Opel Vectra и скрылись с места происшествия.

"Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы столичного управления МВД. Возбуждено уголовное дело.