Пенсионерка из России погибла в ДТП в Таиланде

В курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда в темное время суток произошло ДТП, ставшее смертельным для 74-летней россиянки. "Женщина переходила дорогу и была сбита автомобилем", – цитирует "Газета.ru" заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова. По данным местной полиции, за рулем машины находилась гражданка Таиланда. Она призналась, что не увидела пешехода из-за плохой освещенности трассы.

