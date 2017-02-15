В центре Москвы пенсионерке пробило голову снежной глыбой

В Москве, недалеко от дома №1 по Ростовской улице, на 75-летнюю женщину упала снежная глыба. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Врачи диагностировали у нее перелом правой лучевой кости. Кроме того, у женщины разбита голова. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, передает Life.ru.