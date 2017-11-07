Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал об активности боевиков "Исламского государства" в столичном регионе. Правоохранителям удалось предотвратить крупный теракт в Москве весной 2017 года.

Нападение готовил уроженец Киргизии. Он был вербовщиком "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) и искал сторонников в Химках.

"Параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля "КамАЗ" возле одной из станций метрополитена на севере Москвы", – цитирует Колокольцева газета "Известия". Боевика удалось задержать, ведется расследование.

Рассказал Колокольцев и о массовом "минировании" зданий по всей России. По его словам, угрозы поступали из других государств посредством интернет-телефонии и современных компьютерных программ.

Министр уверен: подобные действия направлены на то, чтобы посеять в обществе страх и чувство незащищенности. "Сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция", – добавил он.

Напомним, в начале октября 2017 года в Москве задержали членов спящей ячейки "Исламского государства". Боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.

Как писали Dni.Ru, в деятельности группы принимали участие граждане России из Северо-Кавказского региона. Их целью было создание "всемирного исламского халифата" путем насильственного объединения всех мусульман, сообщили в ФСБ.

