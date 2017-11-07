Боевик "ИГ" готовил теракт с КамАЗом у московского метро
Нападение готовил уроженец Киргизии. Он был вербовщиком "ИГ" (запрещенная в России террористическая организация) и искал сторонников в Химках.
"Параллельно планировал совершение террористического акта с использованием автомобиля "КамАЗ" возле одной из станций метрополитена на севере Москвы", – цитирует Колокольцева газета "Известия". Боевика удалось задержать, ведется расследование.
Рассказал Колокольцев и о массовом "минировании" зданий по всей России. По его словам, угрозы поступали из других государств посредством интернет-телефонии и современных компьютерных программ.
Министр уверен: подобные действия направлены на то, чтобы посеять в обществе страх и чувство незащищенности. "Сейчас на такие деяния должна быть совершенно иная реакция", – добавил он.
Напомним, в начале октября 2017 года в Москве задержали членов спящей ячейки "Исламского государства". Боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.
Как писали Dni.Ru, в деятельности группы принимали участие граждане России из Северо-Кавказского региона. Их целью было создание "всемирного исламского халифата" путем насильственного объединения всех мусульман, сообщили в ФСБ.
Американский лидер вновь проявил неуважительное отношение к Меланье
Национальная сборная может пропустить соревнования
Актриса восхитила фанатов своим новым видео
Публикация продюсера ошеломила его фанатов