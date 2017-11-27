Самая сексуальная женщина задержана за избиение мужа

Полиция США задержала известную актрису и певицу Наю Риверу за избиение мужа. По предварительной информации, голливудская звезда набросилась на супруга во время прогулки.

Инцидент произошел в тот момент, когда Ная и ее супруг Райан Дорси гуляли с двухлетним сыном. По словам мужчины, она неожиданно подскочила к нему и ударила по лицу несколько раз.

При этом Райан успел записать происходящее и затем предоставил видео полиции. После звонка в правоохранительные органы Наю задержали.

Позже звезда сериала "Хор" была отпущена под залог в размере тысячи долларов, передает TMZ. Что стало причиной семейного конфликта, издание не уточняет.

Напомним, Ная Ривера стала известна после роли черлидерши в сериале "Хор". Также актриса снялась в таких известных многосерийных лентах, как "C.S.I.: Майами" и "Коварные горничные". В 2014 году Ривера дебютировала на большом экране с ролью злодейки в триллере "Дом".

В 2011 году портал AfterEllen признал актрису самой сексуальной женщиной в мире. В браке с актером Райаном Дорси Ная состоит вот уже три года. В ноябре 2016 супруги подали на развод, но в октябре 2017-го передумали расставаться.