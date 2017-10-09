Российские добровольцы в Сирии проявляют настоящий героизм

Российские добровольцы в Сирии проявили себя настоящими героями. Роман Заболотный и Григорий Цуркану, которых сняли на видео террористы, оказались в плену у боевиков не потому, что сдались – они пошли врукопашную против превосходящих сил противника, чтобы спасти соратников. И не отреклись от веры и Родины.

Подробности неравного боя рассказал один из сирийских военных порталу Arabitoday. Группа российских солдат сопровождала сирийцев на двух машинах. Все произошло в районе села Шула в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

По пути было много сирийских контрольно-пропускных пунктов – по словам участника событий, нападения никто не ждал. Внезапно на выезде из Шулы машины подверглись обстрелу из тяжелых пулеметов. По словам сирийского военного, ему повезло: он был во втором микроавтобусе и сумел выбраться прежде, чем машину уничтожили.

Группу пытались окружить боевики. Водитель сопровождавшего микроавтобусы "Урала" попытался расчистить дорогу, но не смог. Тогда русские солдаты, вместо того чтобы отступить, вступили в бой с террористами – десять против 80. Кроме подавляющего численного преимущества, у боевиков было тяжелое оружие, но они не ожидали такого ожесточенного сопротивления.

Как рассказал сириец, у русских вскоре кончились боеприпасы, и они пошли врукопашную. Заболотный и Цуркану геройски сражались, прежде чем попасть в плен. "Теперь я увидел двоих из этих десяти на видео и всеми мыслями сопереживаю им и их родственникам. Я никогда не забуду это самопожертвование", – отметил служащий сирийской армии.

Как пишет газета "Взгляд", подвиг Заболотного и Цуркану ставит их в один ряд с другими героями сирийской кампании – старшим лейтенантом Александром Прохоренко, погибшим в 2016 году в Хомсе, и генералом Валерием Асаповым, убитым в боях за Дейр-эз-Зор в прошлом месяце. Российские военные и добровольцы в Сирии демонстрируют свойственные им безграничное мужество и стойкость. История Заболотного и Цуркану – тому подтверждение.

Dni.Ru сообщали, что видеоролик с двумя пленными был опубликован в Сети от имени запрещенной в России группировки "Исламское государство". На нем были сняты двое мужчин славянской внешности со следами побоев на лице. Один из них назвал свое имя – Роман Васильевич Заболотный, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, а затем и имя соседа, Григория Цуркану. Как стало известно, оба отправились в Сирию добровольцами.