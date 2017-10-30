В США оправдались за смерть амурского тигра из России

В зоопарке Денвера усыпили привезенного в июле из России амурского тигра Мартина. Сотрудники зверинца заявили, что хищник был болен.

Ветеринары диагностировали у тигра чрезвычайно агрессивную форму лейкемии. Болезнь прогрессировала слишком быстро – спасти Мартина было невозможно. 27 октября было принято решение усыпить тигра. Ему было три года, пишет газета "Известия".

В зоопарке отметили, что перед смертью у хищника взяли образцы генетического материала. "Перед тем как гуманно усыпить животное, у него взяли репродуктивный материал для потенциальной передачи его ценной генетики", – говорится в сообщении зоопарка.

Ветеринары пояснили, что генетика Мартина поможет поддержанию разнообразия вида, поскольку он родственно не связан ни с одним другим тигром в Северной Америке. В зоопарке Денвера хищника ждала невеста, однако встреча так и не состоялась, передает НТВ.

Мартин появился на свет в Московском зоопарке в июне 2014 года. При рождении он получил кличку Умар. В США тигр прибыл 1 июля, но после того как закончился период акклиматизации, его даже не успели показать публике. В конце октября у хищника резко ухудшилось самочувствие, он стал вялым и потерял аппетит.

