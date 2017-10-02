"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за массовый расстрел в Лас-Вегасе, передает Telegram-канал Lifeshot. Соответствующее сообщение опубликовало агентство, близкое к боевикам.

Напомним, в результате происшествия погибли по меньшей мере 50 человек, ранены – около 400. Злоумышленник ликвидирован.