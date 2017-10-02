В "Бутырке" найден мертвым заключенный

В столичном СИЗО №2 "Бутырка" найден мертвым 27-летний заключенный. Тело мужчины обнаружили в камере психиатрического корпуса, передает агентство "Москва".
"Следов насильственной смерти на теле не выявлено. По предварительным данным, мужчина скончался в результате острой сердечной недостаточности", – рассказали в правоохранительных органах.
Тело отправлено в морг для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.
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